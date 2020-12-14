Ankara’da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)- KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanan Ankara’daki sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00’te sona erdi. Ankara’nın belirli bölgelerinde uygulama yapan ekipler, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
Ankara’da koronavirüsle mücadele kapsamında 11 Aralık’ta saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00’i gösterdiğinde sona erdi. 56 saat süren kısıtlama süresince Ankara’nın meydanları ve sokakları boş kaldı. Kentin belirli noktalrında uygulama yapan emniyet güçleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten cezai işlem uyguladı.
Uygulamanın saat 05.00’te bitmesiyle yollar trafiğe açıldı. Ankaralıların, işe gitmek için yollara çıktığı, yollarda kalabalık araçların olduğu gözlemlendi.
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