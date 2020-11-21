Ankara’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile 10.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibariyle 81 il genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başkent’te polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, saat 20.00’den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. İzin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.

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