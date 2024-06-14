Edinilen bilgiye göre Özdemir, akşam saatlerinde Osman Temiz Mahallesi'ne bağlı İlker Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Açılan ateşle caddede bulunan iş yerleri de hasar gördü.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.