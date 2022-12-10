Ankara’da silah kaçakçılığı yapan 2 şebeke mensubu 5 zanlı gözaltına alındı

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Ankara’da silah kaçakçılığı yapan iki ayrı şebekeye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden araçların “zula” tabir edilen gizli bölmelerine konularak getirilen ruhsatsız silahların, Ankara’da iki ayrı suç grubu tarafından satılarak, haksız kazanç elde edildiğini belirledi.

Çalışmalarını derinleştirerek söz konusu suç gruplarını takibe alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Soruşturma sürecinin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 iş yeri ile 5 ikamete baskın düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 21 ruhsatsız tabanca, 11 pompalı tüfek ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

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