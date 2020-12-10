Ankara’da şehit polis için tören; eşi şehidin montunu giydi

Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da 12 gün önce görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez (32) için Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Tuğba Gülmez, eşinin polis montunu giyip, 2 yaşındaki kızıyla katıldı.

Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Metin Gülmez, 28 Kasım’da, uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan Gülmez, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Gülmez için Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene, şehidin babası Yusuf, annesi Emine, eşi Tuğba, kardeşleri Melahat ile Durkadın Gülmez’in yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz katıldı.

ŞEHİT EŞİNİN MONTUNU GİYDİ

Eşinin polis montunu giyen Tuğba Gülmez, 2 yaşındaki kızı Esila Ceylin ile birlikte törende yer aldı. Kucağındaki kızına sarılarak gözyaşı döken şehit eşini, yakınları ve polisler teskin etmeye çalıştı. Şehidin annesi Emine ile kardeşleri Melahat ve Durkadın Gülmez de gözyaşlarını tutamadı. Tuğba Gülmez, törenin ardından polislerin omuzlarında taşınan Türk bayrağına sarılı eşinin cenazesini polislerle birlikte selam durarak uğurladı. Küçük Esila Ceylin de babasının tabutunun arkasından el salladı. Şehidin cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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