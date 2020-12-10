Ankara’da şehit polis için tören; eşi, şehidin montunu giydi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara’da 12 gün önce görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez (32) için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde tören düzenlendi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, şehidin ailesi ve yakınları ile emniyet personeli ve askeri personel katıldı. Şehit polis memuru Gülmez’in cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Polis Şehitliği’nde toprağa verildi.

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