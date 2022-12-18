Ankara’da saldırıya uğrayan müzik grubu üyesinin sağlık durumu iyiye gidiyor (2)

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ESKİŞEHİR’E SEVK EDİLDİ

Ankara’da yumruklu saldırıya uğrayan Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık’ın, Eskişehir’ sevk edildiği belirtildi. Grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Şükürler olsun ki Mehmet hayati tehlikeyi atlattı ancak Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde anestezili kapalı MR çekilemediği için atak önleyici ilaç vererek kara yoluyla Eskişehir’e götürüyoruz. Tedavisine Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yatılı olarak devam edilecek” denildi. (DHA)

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