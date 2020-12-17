Ankara’da sahte para operasyonu

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 33 bin 850 TL’lik sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı illerde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen M.Ç. ve S.G. adlı şüpheliler takibe aldı. Şüphelilerin, İstanbul’dan getirdikleri sahte paralarla başta bakkallar olmak üzere küçük esnaftan gıda ve sigara aldıkları belirlendi. Kendilerini ‘bakkal avcısı’ diye isimlendiren 2 şüpheli, İstanbul’dan Ankara’ya gelirken Kahramankazan gişelerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, koltuk altlarına zulalanmış 306 adet 100’lük, 65 adet 50’lik banknot olmak üzere toplam 33 bin 850 TL’lik sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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