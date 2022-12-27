Ankara’da sahte içki operasyonu; 1 gözaltı

- Reklam -

ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Kalecik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkuzulu Mahallesi’ndeki adresinde A.Ç.’nin sahte içki imalatı yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, 24 Aralık’ta operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 1900 litre el yapımı fermante şarap, 100 litre el yapımı rakı, 750 doluma hazır yeni boş şişe ve alkol yapımında kullanılan 3 damıtma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç. hakkında ise adli işlem başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -