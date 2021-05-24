Ankara’da ‘sahte dezenfektan’ operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, bakanlık onaysız dezenfektan üretilip, satıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesine bağlı Yuva Mahallesi’nde faaliyet gösteren işletmede, Sağlık Bakanlığı onayı olmadan dezenfektan üretilip, satıldığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi. İşletme sahibi C.K. ile çalışan O.B. ise gözaltına alındı.

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