Ankara’da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, akşam saatlerine kadar etkili oldu. Caddelerde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı kişiler, otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağış, gece boyunca devam edecek.

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