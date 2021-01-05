Ankara’da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı

Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, öğlen başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, akşam etkisini artırdı. Aniden bastıran sağanakta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağış, gece boyunca devam edecek.

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