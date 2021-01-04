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Ankara’da risk haritası yeşile döndü

Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ mobil uygulamasında koronavirüs vaka yoğunluk haritası, özellikle son 1 ayda alınan tedbirler ve önlemlerle kırmızıdan, yeşile döndü.

Tüm yurtta son 1,5 aydır uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, Başkent’te de vaka sayılarına olumlu yönde yansıdı. Ankara’da koronavirüs vaka sayıları yüzde 55 oranında azaldı. Bu durum Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritasına da yansıdı. Yaklaşık 1,5 ay önce haritada kırmızı olan alanlar, vaka oranının düşmesiyle birlikte yeşile döndü. Vatandaşlar, vaka sayılarının düşmesinde alınan tedbirlerin etkili olduğunu düşündüklerini belirtti.


Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 17 Kasım’da başlayan kısıtlama tedbirlerinin rakamlara yansıdığının görüldüğünü belirterek, “17 Kasım’da daha çok ‘al götür’ servislerinin olması, restoranların kapatılması, AVM’lerde yapılan kısıtlamalarla ilgili bir takım yaklaşımlar söz konusu olmuştu. Ama gelinen noktada, bu kısıtlamalarda hasta sayısının daha yavaş düştüğü gözlemlenince, kısıtlamaların daha yaygınlaştırılması, daha bulaşın çok olduğu yerlere yönelmiş oldu. Akşam saat 21.00’den sabah 05.00’a kadar olan sokağa çıkma kısıtlamaları söz konusu oldu. Tabii bunların sonuçlarına baktığımız zaman rakamların da düştüğünü gözlemiyoruz. Bu rakamlar, kısıtlamaların amacına ulaştığını gösteriyor” diye konuştu.

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Etiketler: AnkaraKoronavirüs vaka yoğunluk haritası
54 saniye önce

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