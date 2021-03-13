Ankara’da pazar tezgahında uyuşturucu ticaretine 17 tutuklama

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İNGİLTERE merkezli bir ajans tarafından yapılan araştırma, koronavirüs sürecinde en fazla Türklerin görüntülü arama yaptığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre; Türkler internet arama motorlarında ise en fazla...