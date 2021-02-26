Ankara’da ‘paravan şirket’ operasyonu: 45 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütü çökertildi. Şavak vakti düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, çok miktarda karşılıksız çeki piyasaya sürerek yaklaşık 100 kişiyi mağdur eden suç örgütü tespit edildi. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda örgüt lideri dahil 45 kişinin adresleri tespit edildi. Ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Antalya, Kayseri, Konya, Balıkkesir, Nevşehir ve Niğde’de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt lideri K.U’nun da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Yapılan ev ve iş yeri aramalarında ise ruhsatsız 4 tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat, dolandırıcılıkta kullandıkları çek, senet, kaşe fatura ve boş tahsilat makbuzları ile mağdurlara ait birçok ticari malzeme ele geçirildi.

UÇAN MÜREKKEPLE 30 MİLYON TL VURGUN

Ayrıca ekipler tarafından yapılan detaylı araştırmalarda, örgüt üyelerinin paravan şirketler kurduğu ve bu şirketler üzerinden banka kredi notlarını yükselterek güven verdikleri saptandı. Şüphelilerin, böylece aldıkları karşılıksız çekleri piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelilerin çeklere yazdıkları meblağları uçan mürekkepli kalemle yazdıkları ve bir süre sonra o yazıların uçtuğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.