Ankara’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Şaşmaz bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaya yola savrulurken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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