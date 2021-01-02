Ankara’da otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Muhammet BAYRAM-Ferhat EKİNCİ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da binanın garajındaki otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Pursaklar ilçesinde Orhan Gazi Caddesi üzerindeki binanın garajında park halinde bulunan otomobilin içinde sabah saatlerinde 3 kişi hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin öldüğü belirlendi. Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Bu sırada acı haberi alarak gelen ölen 3 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

