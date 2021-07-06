Ankara’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Muammer DAŞDELEN-Haluk KARAASLAN/BEYPAZARI(Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 10 metre yükseklikteki köprüden dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara- Beypazarı yolunun 85’inci kilometresinde Gömleksiz Köprüsü üzerinde meydana geldi. Ankara’dan Beypazarı’na giden Bakır D. yönetimindeki 06 BSH 101 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden yaklaşık 10 metre aşağıdaki dere yatağına yuvarlandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Bakır D., annesi, kimliği belirlenemeyen 2 kadın ile 1 çocuk yaralandı. Kazayı görenler polise haber verdi. Polis ile birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri de kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp, ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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