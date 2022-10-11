ANKARA’DA OSMAN DAĞLI (OZAN MAKSUDİ) ANILDI

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HİKMET DÖNMEZ Ankara, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde, Şair, Aysel Çiçek’in hazırlayıp sunduğu, Osman Dağlı’yı (Ozan Maksudi) anma etkinliği yapıldı. Ozan Maksudi adına yapılan beste yarışmasında birincilik ödülünü almaya hak kazanan Yener KOÇ’a ödülü verildikten sonra, Aysel Çiçek, Ozan Maksudi’nin şiirleri, yaşam felsefesi ve hayatına dair bilgiler verirken, Necati Arslan MİRZA da Ozan Maksudi’nin şiirlerini seslendirdi. Ozan Maksudi’yi anma etkinliğine akrabaları, şair yazar dostları ve çok sayıda sevenleri katıldı. Maksudi’nin çocukları, kardeşi, yakın dostlarından Şair Ahmet ŞAHİNOĞLU, ASEM Başkanı Bayram KAYA, Yazar TV Programcısı Ayhan AYDIN ve diğer dostları Maksudi ile yaşadıkları anılarını anlattılar. Etkinliğe, birbirinden değerli sanatçılar ezgileriyle katkı sundular. Esra ÖZTÜRK, Emrah MAHZUNİ, Ali Ekber EREN ve Aysel ÇİÇEK’in birbirinden değeri halk türkülerinin seslendirdikleri etkinlikte, Esra ÖZTÜRK’e Cem DOĞAN, Aysel ÇİÇEK’e de Cafer ÜZGÜN bağlamalarıyla eşlik ettiler. Türkülerine başlamadan önce kısa bir söyleşi yapan Ali Ekber EREN; Türkiye’de ozan geleneğinin yüz yıllardır devam ettiğini, ozanların haksızlığa başkaldırının simgesi olduğunu, Ozanların, şairlerin ve sanatçıların her dönem halkın yanında yer aldıklarını ve bu nedenle iktidarlar tarafından hep cezalandırıldıklarını dile getirdi. Erdal EREN türküsünü de söyleyen Ali Ekber EREN, "Korkak insanlar yiğit türküleri söyleyemezler, bizler de her zaman türkülerimizi yiğitçe söyleyeceğiz. Yeri geldiğinde bedel ödemekten de korkmadık, korkmayız.” Dedi

Katılan sanatçılara plaketleri verildikten sonra etkinlik sona erdi.