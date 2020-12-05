Ankara’da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini, Sakarya’da yol kenarına attı

Dinçer AKBİR-Mehmet KAVİS/ERENLER(Sakarya),(DHA)-ANKARA’da eski nişanlısı Yasemin Aydın’ı öldürdükten sonra kayıplara karışan Fatih A. (41) İstanbul’da yakalandı. Şüphelinin, öldürdüğü eski nişanlısının cansız bedenini aracının bagajında 300 kilometre taşıyıp, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına attığı ortaya çıktı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Fatih A., barışmak istediği eski nişanlısı Yasemin Aydın’ı (40) öldürüp, kaçtı. Cinayetin ortaya çıkması üzerine Ankara Polisi, şüphelinin İstanbul’a kaçtığını tespit etti. İstanbul Polisi’ne bilgi verdi. İstanbul Polisi de bugün Fatih A.’yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunda Yasemin Aydın’ın cesedini, aracının bagajında taşıdığını ve TEM Otoyolu’nun kenarına attığını söyledi.

İstanbul Polisi ve Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolun Akyazı ve Erenler ilçeleri sınırları arasında kalan bölgede arama başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonunda Aydın’ın cesedi, Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında bulundu.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın’ın cesedi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

Fatih A. ise, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Soruşturma sürüyor.

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