ANKARA’DA MOMİJİ-GARİ ESİNTİLERİ: “JAPONYA’DA SONBAHAR SANAT MEVSİMİDİR”

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Ankara’da düzenlenen “Japonya’dan Sonbahar Esintileri: Momiji-gari” etkinliğinde konuşan Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, “Momiji-gari’ sonbahar yapraklarını seyretmek veya kırmızı yaprak yakalamak anlamına gelir ve çok eski çağlardan beri devam eden bir gelenektir Japonya’da” dedi. Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ise “Japonya’da sonbahar ‘sanat mevsimi’ olarak da bilinir” ifadelerini kullandı.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Japonya Büyükelçiliği, Türk Japon Vakfı ve Japon Müziği ve Sanatları Derneği ortaklaşa olarak Ankara’daki Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde “Japonya’dan Sonbahar Esintileri: Momiji-gari” Geleneksel Japon Müziği Konseri ve Japon Desenleri Sergisi düzenledi.

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Etkinliğin ilk günü Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarım Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin Japon Desenleri Kumaş Sergisi’nin açılışıyla başladı. Ana teması Japon kültürü olan sergide Japonya’nın festivalleri, yemekleri, mimari yapıları ve anime film karakterlerine yer verildi. Öğrencilerin yaklaşık altı aylık emeklerinin neticesinde sergide yer alan 45 farklı kumaş tasarımı ve 5 tane kimono tasarımı üretildi. Sergideki eserler üniversite öğrencileri Selin Özkan, İlayda Kılıç, Beyza Nur Taşdelen, Melisa Nur Maksutoğlu ve Leyla Kuru tarafından tasarlandı.

“YEMEK, FESTİVAL, DOĞA, MİMARİ VE ANİME OLARAK BEŞ GRUBA AYRILDIK”

Serginin yaratıcılarından, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarım Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Selin Özkan Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte serginin üniversitede bir ders kapsamında Japon kültürünü araştırmalarıyla ortaya çıktığını şöyle anlattı:

“Biz beş kişilik bir grubuz. Ekip arkadaşlarımla Japonya’ya olan ilgi ve merakımızdan dolayı bu tasarımlara yöneldik. Bizim bir dersimizin kapsamında vize ve finallerde Japonya kültürünü çalışmak istedik. Hem merakımızdan dolayı hem de oraları görmeyi çok istediğimiz için çok araştırdık. Tasarımlarımızda Japonya’ya yer vermek istedik. Ardından hep birlikte neler çıkarabileceğimize baktık ve bunları beş ana gruba ayırmaya karar verdik. Yemek, festival, doğa, mimari ve anime olmak üzere beş ana gruba ayırdık. Her grupta hepimizin ayrı ayrı tasarımları var. Hepimiz her gruptan ikişer üçer tane tasarım yaptık kişi başı. Sonrasında bunları bir araya getirdik, vakıfa (Türk Japon Vakfı) sunduk. Vakıf da beğendi, onlara da teşekkür ediyoruz. Böyle bir sergiye karar verdik ve sizlere göstermek istedik.”

“USAGİ BENİM GİBİ. KENDİME YAKIN GÖRDÜĞÜM İÇİN ONU ÇALIŞTIM”

Sergide yer alan animeleri anlatan üçüncü sınıf öğrencisi Leyla Kuru, orijinal anime tasarımlarının yanı sıra öğrenciler olarak bilindik anime ve mangalardaki tasarımları da yeniden yorumladıklarını ifade etti. Sergide yer alan anime karakterlerinden Sailor Moon (Ay Savaşçısı) üzerine konuşan Kuru, “Sailor Moon bilindik bir animeydi. Ben de ‘Madem bilindik animeler üzerine çalışacağız, ilk izlediğim animeden yola çıkayım’ dedim. O yüzden Sailor Moon çalışmak istedim. Usagi (Ay Savaşçısı) tam olarak benim gibi. Sakarlığı, beceriksizliği, cesurluğu tam olarak ben. Kendime çok yakın gördüğüm için onu çalıştım” dedi.

Sergi açılışının ardından geleneksel Japon müziğinin konseri ve Japon dansı gösterisinin açılışında konuşan Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, şunları söyledi:

“Sonbaharın sakinliği, hüznü ve doğadaki renklerin canlılığı ve güzelliğinden yola çıkarak düzenlediğimiz etkinliğimizi Japonya’dan sonbahar esinlerini de katarak sizlerle paylaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Japonya’da sonbahar, ülkenin muhteşem kırmızı, turuncu ve sarı tonlara boyandığı zamandır.

‘Momiji-gari’ sonbahar yapraklarını seyretmek veya kırmızı yaprak yakalamak anlamına gelir ve çok eski çağlardan beri devam eden bir gelenektir Japonya’da. Birçok şiire de ayrıca konu olmuşluğu vardır.”

BÜYÜKELÇİ KAZUHİRO: “JAPONYA’DA SONBAHAR ‘SANAT MEVSİMİ’ OLARAK BİLİNİR”

Sayan’ın ardından konuşan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Türkçe yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Japonya’da sonbahar ‘sanat mevsimi’ olarak da bilinir. Bugün Ankara’ya gelen harika sanatçıların koto ve geleneksel Japon dansı gösterisiyle, bu güzel mevsimden keyif almanızı diliyorum.”

Etkinliğin ilk günü İstanbul’da yaşayan koto sanatçısı Suetomı Atsuko ve öğrencileri tarafından, geleneksel Japon enstrümanı “koto” konseri ve bu etkinlik için Türkiye’ye gelen Kusayanagı Akemi tarafından icra edilen geleneksel Japon dansı “nichibu” gösterisiyle son buldu.