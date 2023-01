Ankara’da Mezopotamya Lezzetleri Sergileniyor

- Reklam -

Anfa Altınpark Fuarı’nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Gastronomi ve Yemek Şenliği başladı. 15 Ocak gününe kadar sürecek programda yöresel yiyecek kültürü gözler önüne seriliyor.

Hazal Ergen/Ankara

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Gastronomi ve Yemek Şenliği, Anfa Altınpark Fuar alanında başladı. Ankaralı lezzet severlerle buluşan esnaflar, birbirinden farklı tatlar ve ürünler sunuyor. Sabah saat 10.00, akşam saat 21.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

Yerli Ürünlerimiz ve Mutfağımız Geniş

Halk Mutfağı, geniş bir coğrafyada yaşayan çeşitli Türk topluluklarının yerel niteliklerini kapsıyor. Bu terimin içini dolduran en türlü ürünler, Anadolu ve Trakya sahasında bulunabiliyor. Diğer folklor alanlarında olduğu gibi halk mutfağı ürünleri açısından da olağanüstü zenginliklere sahip diye biliniyor. Türkiye topraklarında yaşanan coğrafi ve etnik çeşitlilik, yemek kültüründe de damak tadında da zenginleştirmeyi beraberinde getirdi. Türkiye’nin özgün doğal koşulları, her yörede ayrı bir çeşitlilik sunuyor. Türkiye’nin halk mutfaklarının temel malzemeleri daima ortak olarak kabul ediliyor. Bunların başlıcaları buğdaygiller, baklagiller, sebze çeşitleri ve envai türlü meyveler şeklinde biliniyor. Bu türden tarımsal ürünlerin yanında hayvansal ürünler de Türk halk mutfağının temel ürünleri arasında yer alıyor. Koyundan sığıra, tavuktan kekliğe kadar çok çeşitli hayvan türlerinin etleri sofralara zengin yemekler biçiminde geliyor.

Her yöre, bu malzemelere az veya çok sahip oluyor. Bu malzemeleri her yöre, ayrı bir lezzet anlayışıyla kullanıyor. Örneğin, her memleketin ekmeği birbirinden malzeme, biçim ve lezzet bakımından farklı oluyor. Bu farklılık, doğanın çevresel etkenlerle ortaya koyduğu değişikliğe karşı, insanların gösterdiği bir uyum şekli oldu. Bununla birlikte doğa da Türkiye’nin dört bir yanında farklı karakterde ürünler sunuyor. Her yörenin ot, sebze florası ayrı olurken bu durum, meyvelerde de görülüyor. Elmanın onlarca çeşidi olduğu pek bilinmiyor. Armut, kiraz, erik hep bu şekilde karşımıza çıkıyor. Birbirinden farklı bal çeşidi, kebap, balık, ekmek çeşidi zengin Türk halk mutfağının mönüsünden başka bir yerde bulmak pek mümkün olmuyor.

Doğu’nun Mutfağı Daha Ünlü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağının hayvancılık olması, et tüketimini de beraberinde getiriyor. Bunun yanı sıra bölge halkı besledikleri hayvanlardan süt ve süt ürünleri elde ediyor; lor, tulum gibi peynirler, yoğurt, kaymak gibi organik, sağlıklı gıdalar tüketiyor. Öte yandan market ürünleri pek kullanılmıyor. Buğdaydan elde ettikleri bulgur ile yaptıkları nefis yemekler yeniliyor. Bitlis mutfağından ciğer taplaması, Tunceli’den babuko, hangel, kömbe, Elazığ’dan sırın, Kars böreği, un helvası, Erzurum’un tel kadayıf sarması, Erzincan’dan kete, Malatya’dan kudret topu, Iğdır’dan börülceli bulgur, Tunceli’den eşkene ve Ardahan’ın katmeri, buğday ve un ile yapılan Doğu Anadolu yemeklerinden bazıları diye biliniyor.

Buğday ile yapılan yemeklerden sonra bir de et ve sakatat ürünleri doğuda bulunuyor. Koyun eti bölgede daha çok tüketiliyor. Kara kavurma, Malatya ve Elazığ’da kış için yapılan bir kavurma türü olarak karşımıza çıkıyor. Ekşili et, kendi suyuyla pişen ete domates, soğan ve pişmesine yakın limon sıkılarak biraz daha kaynatılarak yapılıyor. Kağıt kebabı da genelde kuzunun kaburgasıyla yapılan meşhur bir Malatya yemeği şeklinde sunuluyor. Erzurum’da yapılan cağ kebabı, adını “cağ” denen krom şişlerden almıştı. Koyun etiyle yapılan bu kebap, lavaş ekmek ya da pide, közlenmiş biber ve domatesle afiyetle yeniyor. Patlıcan kebabı, tas kebabı, bumbar dolması, ciğer taplaması, büryan, analı kızlı köfte, içli köfte, Muş’dan köfte ( hafta direği), kelle paça, kaz eti pilavı ve sac kavurma da Doğu Anadolu yemek kültürü içerisinde yer alıyor. Erzurum’da patatese kartol, tencereye guşkana, fasulyeye lobiya, mantıya hıngel, çekirdeğe çiğit, un çorbasına herle, hindiye culuh, çaydanlığa çaynik, bayata kerti, sofra bezine dastar denildiği belirtiliyor. Bulgura hedik, peynire de lor derler. Van’da kahveye gehve, tencereye guşğane, eriğe alça, patatase gartol, havuca püçülük denildiği ifade ediliyor.

“Doğuda Bulunmak Başkadır”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yemek Şenliği’nde lahana, yaprak sarma, içli köfte, salata türleri, baklava gibi tatlı türleri, yöresel baharatlar, çiğ köfte, kaz eti, Erzurum cağ kebabı bulunuyor. Öte yandan bal türleri, tahin, pekmez, takı, giysi, karadut şerbeti gibi standart ürünlerde yer alıyor. Katılımcılara bazı ürünlerden tattırılıyor. Hem gıda hem müzik kültürü ile doğu bölgesi sergileniyor.

Çiğ Köfte Esnafı Şakir Gönül: “Muşluyum, orası soğuktu ama burası daha soğukmuş. Bizim memleketimizin insanları sıcak, buranın insanları da soğuk. En çok da medya bizi dışlayabiliyor. Batıyı seviyorlar, biz pek önemsenmiyoruz. Oysa oradaki insanları gelip görmek bir başkadır. Oranın havası, suyu başkadır. Bu lezzetleri bir de orada tatmalarını öneririm. Kültürümüz, geleneklerimiz çok farklı. Ben, evimde bir iki ay misafir ederim. Muş köftesi, Muş çorçisi, lahanası meşhurdur” sözlerini kullandı.

Adını vermek istemeyen Adanalı Esnaf:“ Ben Adanalıyım, kebabımız zaten ünlüdür, bugün en çok o alındı. Hindi de Kars’tan geldi. Tandır kebabı, Erzurum’un cağ kebabı var. Ama alım, beklentinin altında. Ekonomik nedenlerden dolayı halk pek bir şey alamıyor. Paket de yapılabiliyor. Kars’ın kazı bulunuyor. Erzurum’u da Ankara’ya getirdik. ” diye konuştu.

Vanlı Esnaf: “ Van Muradiyeliyim. Bu Erzurum cağ kebabı. Bu şişin adı cağ, kebap adını bundan alıyor. Cağ, bir ağacın adı. Çok eski zamanlarda bu ağaçtan yaparlarmış. Daha sonra ağacın nesli tükenmesin diye sanayi usulü materyaller kullanmışlar. Odun, meşe ateşinde yapılıyor. Pişimi de aynı şekildedir. Izgara kullanıldığı zaman tadı acılaşır, ağırlaşır. Duman buna yararlıdır, eti korur. Bazı programlarda sadece dumanla eti saatlerce pişirirler. Van Gölü’nün de balıkları meşhur. Havyar aslında burada ünlü ve pahalıdır. Orada gezerken tatmak lazım. Urartulardan kalma kalemiz de ünlüdür” ifadelerine yer verdi.

Bedensel Engellilerin Emeği Var

Engellilerin yaptığı çanta ve torba türlerinin satıldığı stant bulunuyor. Adını vermek istemeyen satıcı: “Derneğimize üye olan 0-18 yaş arası bedensel engelli çocuklarımız hocalarıyla beraber bu ürünleri yapıyorlar. Buradan sağlanan gelirlerle de koltuk değneği, tekerlekli sandalye alınıyor. Bugün sanırım ilk gün olma dolayısıyla biraz zayıf geçti” sözlerini kullandı.

Güneydoğu yemek kültürüyle bereketli topraklarda yüzyıllardır lezzetini koruyarak Arap kültürüyle yoğrulup acısı ve tatlısıyla nefis tatları içinde saklayan kadim bir bölge olarak anılıyor. Farklı kültürlerden insanların, eski tarihlerden bu yana burada barış içinde, içi içe yaşadığı belirtiliyor. Bu süreçte yemek kültürleri de etkilenip ortaya zengin bir yemek kültürü mirası bırakıldı.