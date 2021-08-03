Ankara’da mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmayacak

Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar yangın riskini artırıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu riske karşı önlemler aldı. Belediyeye ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmayacak. Havai fişek kullanımına da ara verilecek.

Başkentte havai fişek kullanımı ve belediyeye ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılması yasaklandı.



Kararı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duyurdu.

”MESİRE YERLERİNDE MANGAL VE ATEŞ YAKMAYA ARA VERİYORUZ”



Yavaş, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek “Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız” dedi.

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