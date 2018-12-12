Ankara’da polis ekipleri tarafından bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 5’i kadın toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde faaliyet gösteren masaj salonunda fuhuş yapıldığını belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, müşteri gibi masaj salona girdi. Bunun üzerine masaj salonu yöneticileri ve çalışanlar, polislerle fuhuş pazarlığı yaptı. Pazarlık sırasında polis operasyonu başlatıldı. Operasyonda, kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen M. Y., T. K., B. C. K., F. B., N. S., A. G. ve Ş. P. ile 5’i kadın olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.