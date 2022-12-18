Ankara’da mahkum yakınlarından ‘genel af’ talebi

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Oğuzhan SARI-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-ANKARA’da bir araya gelen mahkum yakınları, ‘genel af’ talebinde bulundu. Mahkum Yakınları Federasyonu Başkan Yardımcısı Figen Akkaş, “Mahkum yakınlarının Cumhur İttifakı’ndan tek talebi vardır; o da seçim öncesi aftır. Bir daha seçim sonrasına kalmak istemiyoruz” dedi.

Ulus Meydanı’nda toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, hükümete ‘genel af’ çağrısı yaptı. Ellerinde ‘Af istiyoruz’ yazılı dövizler taşıyıp, grup adına açıklama yapan Mahkum Yakınları Federasyonu Başkan Yardımcısı Figen Akkaş, “Ülkemizde ‘af’ adı altında afla alakası olmayan ayrımcı infaz düzenlemeleri yapıldı. Bunlar çözüm yerine çözümsüzlüğü ve haksızlığı ortaya çıkardı. Kapsam dışı kalan, adli mahkum olan yüz binlerce genç çürümeye terk edildi. İnfaz yatar oranları değiştirilince insanlar cezaevlerinden çıkmaz oldu. Çözümü ağır ceza vermekte görmek, gençliğin umudunu bitirdi. Ağır cezalardan ve infaz yatarın fazla olmasından dolayı cezaevine girenler, ıslah olmak yerine daha da umutsuz hale geldi. Çıktıklarında da sabıkalı diye iş bulamadılar. Bu durum onları suça daha da teşvik eder hale geldi” dedi.

‘SEÇİM ÖNCESİ GENEL AF İSTİYORUZ’

Daha önce MHP’nin af sözü verdiğini söyleyen Akkaş, “5 yıl önce yeniden yargılanmak isteyen mahkumlara MHP, af sözü verdi. Af sözü MHP’nin seçim beyannamesinde de yer aldı. Ancak mahkum, ayrımcı infaz yasası ile yine cezaevinde umutsuzluğa itildi. Adli mahkum ve milyonlarca yakını, af beklentisini kaybetmedi; kararsız olarak beklemektedir. Çıkarılacak affın, adli mahkumlar açısından ayrımsız olarak verilmesi gerek. Mahkum yakınlarının Cumhur İttifakı’ndan tek talebi vardır; o da seçim öncesi aftır. Bir daha seçim sonrasına kalmak istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’m, bizi bir seçim sonrasına daha bırakmayın. Seçim öncesi genel af istiyoruz” diye konuştu. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. (DHA)

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