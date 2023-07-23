Enes GEYİK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da kamu kurumlarında işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Adaylar sınavda ter dökerken, aileler de dışarıda çocuklarının başarısı için dua etti.

2023-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı, Ankara’da başladı. Adaylar, KPSS’nin ilk oturumu için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Burada güvenlik kontrolünden geçirilen adaylar, saat 10.00’a kadar okullara alındı. ÖSYM’nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanları ile sınav merkezlerine gelen adaylar, üzerlerindeki madeni para, kağıt, peçete, kol saati, anahtar ve takılarını girişteki emanete teslim etti. Çocukları sınava giren aileler ise okul bahçelerinde Kuran okuyarak sınavdaki yakınlarının başarısı için dua etti. Sınavın Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45’te başlayacak. (DHA)

FOTOĞRAFLI