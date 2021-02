Ankara’da koronavirüs numune sayısı yüzde 60 düştü

Kaan ULU-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle birlikte laboratuvarlara gelen numune sayısı da büyük oranda azaldı. Numune Yerleşkesi Moleküler Covid-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Uzman Doktor Gökçe Güven Açık, “Kasım ve aralık ayları bizim için çok yoğundu. Ama şu an bu tedbirlerin artması ve vatandaşlarımızın dikkatiyle de sayılarımız o zamanlara göre yüzde 60 kadar düştü” dedi.

Ankara’da koronavirüs testlerinin incelendiği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 5 laboratuvardan biri olan Numune Yerleşkesi Moleküler Covid-19 Tanı Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmalar, 24 saat boyunca devam ediyor. Yaklaşık 90 kişinin görev yaptığı laboratuvarda, günlük 6 bine kadar koronavirüs testi yapılabiliyor.

‘VİRÜSE AİT PARÇALARI İZOLE EDİYORUZ’

Laboratuvar Sorumlusu Uzman Doktor Gökçe Güven Açık, tüm tarama numunelerinin bu laboratuvarlara geldiğini belirterek, “Örneğin polis teşkilatı, asker, kara kuvvetleri, huzurevleri gibi yerlerden numuneler bize geliyor. Bunlar bize kurye vasıtası ile geldikten sonra ‘numune kabul’de kabul edip ardından hemen çalışma listeleri oluşturuyoruz. Ardından da laboratuvarımıza alıp çalışmaya başlıyoruz. Laboratuvarımızda ilk olarak numunelere ekstraksiyon işlemi yapıyoruz. Bu ekstraksiyon işleminde olası virüse ait parçaları izole etmeye çalışıyoruz. Daha sonra PCR’ın çeşitli aşamalarını da gerçekleştirdikten sonra bunları cihazlara veriyoruz ve cihazlardan çıkan pozitif ya da negatif sonuçlarımızı uzmanlarımız yorumluyorlar. Ve son olarak bunları sistemlere giriyoruz” dedi.

‘YÜZDE 60 DÜŞTÜ’

Uzman Doktor Açık, salgının Ankara’da pik yaptığı dönemde numune sayılarının da yükseldiğini belirterek, “Kasım ve aralık ayları bizim için çok yoğundu. O dönem bir günde inanılmaz derece çalışıyorduk. Ama şu an tedbirlerin artması ve vatandaşlarımızın dikkatiyle de sayılarımız o zamanlara göre yüzde 60 kadar düştü. 3 nöbet grubumuz var. Her grupta 30 kişi var. Toplamda da 90 kişi olarak çalışıyoruz. Biz bu zamana kadar laboratuvar bulaşı hiç yaşamadık. Ailesinden virüs kapanlar oldu. Onlar da hemen izole edildiler zaten. Biz bu zamana kadar hiçbir şekilde laboratuvar bulaşı yaşamadık” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI