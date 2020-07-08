Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hayata döndürülen, tarihi Hamamarkası bölgesindeki ahşap konaklar yeni sahiplerini bekliyor. 200 ile 350 metrekare arasında değişen çok sayıda Ankara evi satışa sunuldu. Satın almak isteyenlere düşük faizli kredi imkanı da var.

Tarihi Hamamarkası bölgesindeki ahşap Ankara evleri Altındağ Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. Tarihin en düşük faizli, uygun ödeme koşullu kredi kampanyasından faydalanma kolaylığı da sağlanan ahşap Ankara evleri, yeni sahiplerini bekliyor. Evlerin 200 ile 350 metrekare arasında değişen büyüklüklerde, ahşap ve 2 katlı yapılar olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı şu bilgileri verdi:

“Bu bölge, yatay mimariyle inşa edilmiş, tarihi dokuya sahip bir mahalle… Konakların tamamı tarihi dokuya uygun bir teknikle restore edilerek yeniden hayata döndürüldü. Hiçbir yerde beton yok. 200 ile 350 metrekare arasında değişen büyüklüklerde ahşap konaklar şu anda satılık. Şehrin merkezinde, ulaşımın çok kolay olduğu, Ankara’nın çok değerli bir bölgesi burası… Yatırımcıların gelip bölgeyi görmesini istiyoruz.”

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI

Bölgede yatırım yapmak isteyenlerin, son yıllardaki en düşük faizli ve uygun ödeme koşullu konut kredisinden de faydalanabileceğini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Hükümetimizin konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için başlattığı uygun faizli konut kredisi imkanı burada da geçerli… Bu bölgede yatırım yapmak isteyenler de, kredi imkanından faydalanabilecek” dedi. Başkan Balcı yatırım yapmak isteyen herkesi Hamamarkası’na davet etti.

DETAYLI BİLGİ İÇİN…

Başkentin en prestijli bölgelerinden biri olan Hamamarkası’nda konak sahibi olmak isteyen yatırımcılar, 507 00 80 telefon numaralı Altındağ Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabilir.