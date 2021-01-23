Ankara’da Kızılay gönüllüleri, polislere çorba dağıttı

Ferhat EKİNCİ- Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da Türk Kızılay’ı gönüllüleri, soğuk havada görev yapan emniyet personeline çorba ikramında bulundu.

Ankara’da Türk Kızılay’ı gönüllüleri, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet personeline sıcak çorba ikramında bulundu. Genç Kızılay Ankara Teşkilat Başkan Yardımcısı Yusuf Akkor, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ve görevlilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Akkor, Kızılay koordinesinde Ulucanlar Aşevinde hazırlanan yemekleri Başkent’in belirli noktalarında görev yapan polislere dağıttıklarını aktardı. Türk Kızılay gönüllüsü Mustafa Miran Bozdağ da kısıtlamalar devam ettiği sürece çorba dağıtımlarını sürdüreceklerini ifade etti.

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