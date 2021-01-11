Ankara’da, kısıtlamayı ihlal eden 1512 kişiye para cezası

ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, 4-10 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 512 kişiye toplam 2 milyon 125 bin 86 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 4-10 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 512 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 2 milyon 125 bin 86 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım” denildi.

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