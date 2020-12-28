Ankara’da kısıtlamanın bitmesiyle sokaklar hareketlendi

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)- ANKARA’da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle sokaklar araç trafiğine açıldı. Cadde ve sokaklarda araç ve insan hareketliliği görülmeye başlandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte Ankara’da cadde ve sokaklar araç trafiğine açıldı. Yollarda araç ve insan hareketliliği görülmeye başlandı. Yasak boyunca emniyete bağlı ekipler, kentin belirli bölgelerinde kontrol noktası oluşturdu. Kısıtlama kurallarına uymayan kişilere emniyet ekiplerince cezai işlem uygulandı.

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