ANKARA’DA KASTAMONU RÜZGARI

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Altındağ Millet Bahçesi’nde Kastamonu Tanıtım Günleri başladı. 20 Kasım Pazar gününe kadar süreceği belirtilen etkinlikte, Kastamonu yöresine ait lezzetler halka tattırılırken objeler, şivesi, kökenine, doğa görüntüsüne dair kitapçıklar, ambiyanslar sergilendi. Halkın akın ettiği organizasyon, davul-zurna şöleni ile de şenlendi.

Hazal Ergen/Ankara

Kuzeyde Küre Dağları ve güneyde Ilgaz Dağları ile evleri, ağaçlarıyla denizi kıyısıyla ünlü Kastamonu şehri, Kurtuluş Savaşı’nda en çok şehit ve gazi verdiğimiz, evliyalar kenti olarak biliniyor. Karakteristik nitelik taşıyan tarihi konakları, kartpostal görünümlü doğası ve mimarisi ile ünlü Kastamonu, Ankara’da kendini tanıtıyor. Kastamonu Tanıtım Günleri Millet Bahçesi’nde Ankara Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Sertkale ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin de katılımı ile başladı. Giysiden baharata, yöreye has dokularla gözler önüne seriliyor.

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‘Kastamonu’nun Tamamı Burada’

Fuar düzenlemesini gerçekleştiren Ankara Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Sertkale, esnafın fuar için Kastamonu’dan Ankara’ya geldiğini belirtti. Sertkale, şu sözlere yer verdi: “Sadece Kastamonu’nun yöresel lezzetleri yok, Kastamonu’nun tamamı burada. Kastamonu’yu Ankara’ya tadımlık getirdik, doyumluk için Ankaralıları Kastamonu’ya bekleriz. Fuarda, Kastamonu’dan gelen 34 coğrafi işaretli ürünümüz var. Ankaralıları fuarımıza bekliyoruz.”

Memleketin Mutfağı Övüldü

Vatandaşa birer dilim keserek ikram eden adını vermek istemeyen pastırmacı esnaf: “Kastamonu merkezden geliyorum. Pastırmamız meşhurdur. Herkes tatmalı, bizim memleketin adını duyunca pastırma denmeden geçilmez” diye konuştu.

Sucuk esnafı pişirdiği dilimlerden halka tek tek sunarak: “Karadeniz zaten çayıyla, fındığıyla ünlüdür. Sucuk da memleketimizin belki pek bilinmeyen simgelerindendir, tatmadan geçmemek lazım. Acılı, acısız hepsinden var. İstediğiniz miktarı söyleyin, dilediğiniz kadar alabilirsiniz” sözlerini kullandı.

Kastamonu’yu öven etli ekmek satıcısı: “ Bu lezzet, her yerde böyle değildir. Bizim ekmeğimiz ünlü. Ama aslını yemek için Kastamonu’ya gitmek daha iyi olur. Her memleketin bir ünü, simgesi var. Bizimki de bunlar. Sıcak sıcak herkes buyursun. Yiyeceklerimiz, yeşil doğamız, ahşap evlerimiz, insanımız, şivemiz başkadır, meşhurdur” şeklinde konuştu.

Şehir Her Yönüyle Yansıtıldı

Taşköprü sarımsağı, Tosya pirinci, tirit, tandır kebabı, pastırma, etli ekmek, baharat türleri, mantar, marmelat çeşitleri, fındık ve sucukla memleket, A’dan Z’ye tanıtıldı. Cide ve Devrekani Belediyesi iç bölümde ürünlerini sundu. Karadeniz’e ait minyatür evler, iç kısımda büyük bir maket ev, sergilendi.

Muharrem İnce, stantları tek tek gezerek ikram edilenleri tattı, gönüllülerle fotoğraf çektirdi. Davul-zurna gösterimini izledi. Cide Belediyesi, farklı renkte yazma ve fularlarıyla kendini tanıtırken İnce’ye sarı bir fular verdi.