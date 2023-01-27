Ankara’da Karadeniz Kültürü Sergileniyor  

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Beşinci Rizeliler Hemşehri Buluşması ‘Hamsi ve Muhlama İkramı’ adıyla Anfa Altınpark Fuarı’nda gerçekleşiyor. 29 Ocak Pazar gününe kadar katılımcılara Doğu Karadeniz’e has lezzetler ve ambiyanslar sunuluyor.

Hazal Ergen/Ankara

Alfa Altınpark Fuarı’nda 5. Rizeliler Hemşehri Buluşması hamsi ve muhlama ikramıyla yöresel tatlar gözler önüne seriliyor. ‘Başkentte Tulum ve Kemençe Rüzgarı’ adıyla düzenlenen etkinlikte Erkan Yeşilyurt, Sebihan Altunay, Gülbeyaz, Murat Köse, İsmail Türüt gibi sanatçıların bulunacağı belirtildi.

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Hünerli Aşçılar, Lezzetlerini Sunuyor

Trabzon’dan Akçaabat köfte, kömürde çıtır hamsi, sulu lahana yemeği, kuymak, hamsiköy sütlacı, kara lahana yer alırken katılımcılara tadımlık ikramlarda bulunuluyor. Rize süt ürünleri, Trabzon galetası, balık ekmek, Karadeniz’e ait şallar, saf, katkısız tahin, pekmez doğal olarak yer alıyor, cevizli fıstıklı helva türleri, her fuarda bulunan kara dut şerbeti, yöresel süt ürünleri, Hatay künefesi, zeytin çeşitleri, yağ türleri, İzmit pişmaniye, kuru kayısı, cezerye türleri, süzme ballar, üstüne isim yazdırılabilen bardaklar yer alıyor. Adını cağ kebabı ile duyuran Şef Aydın Kış, birçok lezzete elinin yatkın olduğunu belirterek: “ Bugün açılış oldu, hava da biraz soğuktu, merak edenler geldi, hafta sonu muhtemelen izdiham olur. Cağ kebabının yanında bugün Rize’nin haşlama kebabı, kara lahana çorbası, yemeği olarak da geçiyor, Hamsiköy sütlacının başındayım. Karadeniz bulguru, kavurma var, Karadeniz kavurması biraz daha diri olur. Akçaabat köftesi daha yassı olur, sarımsağı daha fazla olur. Hamsiköy sütlacı da güveçte pişirilir, kuymak da derler, mıhlama da derler, iyice pişirilir, dibinin tutması gerekir. Tereyağı, mısır unu kavrulur, ikisi yoğunlaşmaya başlayınca kolon peyniri, isteğe bağlı yumurta da konulabiliyor. Biraz su verilir, pişmesi sağlanır, kısık ateşte biraz bekletirsiniz, süzme olayı olunca dibi tutar, böylece daha lezzetli olur. Burada, tenceredeki dibini kendimize ayırdık, biz yedik. Hamsiköy sütlacının da esas olayı, dibinin tutması. Burada çelik tencerede pişirilir, fırına verilir, inceden karıştırmak lazım. Sonra alıp güveçlere koyup fırına veriyorsunuz. Hepsini büyük bir tepsiye koyuyorsunuz koymadan önce tepsiye biraz su koyuyorsunuz. Yanıp kendini bozmasın diye bir parmak ölçüsünde su doldurmak gerekiyor. Kara lahana tuzla karıştırılır, limon sıkılır, o şekilde yapılır. Burada çiğ kıymalar var, müşteri köfteyi ister burada yiyor ister götürüp evinde yapıyor.

Burada zeytinyağlılar da var ama Karadeniz’e ait değil orasının pek zeytinyağı kültürü yoktur. Karadeniz’in bir de yuvarlak pidesi ünlüdür. Burada gördüğünüz gibi hamsi kömürde pişer daha lezzetli olur, çıtır çıtır, ikram ederiz. Bu işin orijinali budur ama herkes yapmaz biz yaparız, tavanın kapağı ile ters çeviririz. Üst, alta geliyor ve o tarafı da pişiriyoruz. Mısır ununa bulanıp sunarız.

Hacettepe mikroteknoloji okurken 2. sınıfta bıraktım, gastronomiye yöneldim. Ben aynı zamanda şefim. Arkadaşların ustalık süresi uzundu, ben kısa sürede kaptım, yetenek Allah vergisi. Kitaba göre çalışmam, sosyal hayatta bir ürünü görürüm, o yemek tabağının aklımda fotoğrafını çekerim. Tabak dizaynı falan yaparım. Normalde bu görevi bize verseler balıktan çok tabağı konuştururum ki oradaki balık ilgi çeksin. Yani kendim bir şeyler katarım. Aslen Vanlıyım, doğma büyüme Ankaralıyım, burada annemle yaşıyorum. Abim de aşçı, o Mersin’de Ziraat Bankaları Mutfaklar Şefi. Benim aklımda hiç yoktu bu meslek, yaz aylarında lokantalarda falan çalıştım oradan gastronomiye yöneldim.

Çok kaliteli bıçaklar kullanıyoruz. Gün boyu bizim işimizi görüyor. Bakıyorum benim bıçağımla birisi teneke açmaya çalışıyor, tesisatına olmayan zaten bu işler ekmek yiyemez. Yaptığı işe saygısı olana kendi tesisatımızı getiriyoruz, onun dışında getirmiyoruz. Değer verdiğimiz mala başkasının zarar vermesi, bizi rahatsız ediyor. Biz sonuçta ondan ekmek yiyoruz.

Birkaç bayana kara lahana ürünü yedirdik, kendileri Karadenizli olmamasına rağmen onu sevdiler. Karadeniz’in laz böreği ile baklavası da vardır. Laz böreği dedikleri şey aslında tatlıdır. Kare şeklindedir, içinde süt, irmik ve şekerle yapılan harç vardır, onun harici baklava hamurudur, şerbeti verilir daha sonra toz çekilmiş fındık atılır. Ama şimdi burada yok, baklava hafta sonu gelir. Hem yoğunluk var hem de çeşit fazlalığı oluyor” diye konuştu.

‘Beni Tanıdıklarından Buraya Yöneliyorlar’

Kış, sözlerine şunları ekledi: “Akçaabat köftesi kıyması paket halinde satılır, paketi 160 TL’dir. Et olduğu için etin pahalılığı buraya yansıtıyor. Basılmamış, çiğ hali de var tabii bulunduğumuz yerin kirası da var o bile etkiliyor. İlk gün olduğu için çok alım olmadı, hafta sonu ağırlık bekliyoruz. Daha önceki fuarlarda hafta sonu burada ikişer üçerli kuyruk gitmişti. Kendi yöresi olanlar, hamsi ve Akçaabat köftesini seçiyor. Diğer günlerde en çok alınan cağ kebabıdır, bir de beni tanıdıkları için buraya yöneliyorlar. Bu kesimde beni daha çok tanıyorlar.

Lahana çorbası dediğimiz yemeğin önce lahanasını haşlıyorsun, ağır bir suyu olur bunun, onu atıyor sonra süzüyorsun. Diğer tencerede de soğan, havuç, patatesle isteğe bağlı mısırla kavuruyorsun, biraz salça ile sos haline getiriyorsun, suyunu veriyorsun kaynıyor, o sosla özleşiyor. Kaynayınca biraz bulgur atıyoruz, biraz ıspanak görünümlü oluyor, pişme süresi daha uzun çünkü lahana daha sert, çiğken alırsanız daha yumuşak olur. Dilerseniz yemeden limon da sıkabilirsiniz. Enerjisi yüksek gıdaları Karadenizliler tüketiyor, mısır ekmeği, fındık gibi. Cağ kebabı Erzurum’da da Karadeniz’de de yapılıyor, iki kent birbirine sınır olduğu için. Ama asıl yöresi Erzurum’dur.”

Fındık Tükendi

Un ürünleri Esnafı Zeynep Demirkır: “Fuar için Trabzon’dan buraya geldik. Memleketim, Trabzon Araklı. Bugün en çok mısır ekmeği alındı. Tam buğday balina ekmeği de derler. Mısır ekmeği değirmenimiz, burada bununla öğütüyoruz. Trabzon galetası da sütle ay çekirdeği ve tereyağı ile yapılır. Yabani daha incirimiz var, Trabzon baklavası getirdik, Rize’nin Laz böreği var, kilosu 200, fındıklı baklavanın kilosu 150 TL’dir. El açımı hepsi. Büyük balina ekmeğinin kilosu 35, mısır ekmeği kilosu 35 TL, Mısır unlarımız 30 TL’dir. Bunlar karışık hepsinden alındı, mısır ekmeği daha çok satıldı. Herkesi bekliyoruz, hafta sonu daha çok gelinir. Kendi fındığımız vardı, alındı bitti. Şimdi fındık satmayanlarda kaldı nadiren. Toptancıya verenler de oradan alsa şimdi çok pahalı. Karadeniz’de Ağustos’ta toplayıp zaten herkes satar. Geçim kaynağı olduğu için hemen satıp paraya çeviriyorlar. Borcu olanlar, çocuğunu evlendirecekler, o doğrultuda harcıyor. Çay zaten Of ve Rize’de ağırlıklı olarak yer alıyor” sözlerini kullandı.

Karadeniz, Türkiye’nin en yeşil, en renkli bölgesi olarak görülüyor. Yemekleri, müzikleri, şiveleri ve doğal haliyle farklı ve canlı bir turizm köşesi olarak kabul ediliyor. Yüzyıllardır Karadeniz’de yaşayan halkların etkisiyle oluşan Karadeniz kültürü, misafirlerini kendine hayran bırakıyor. Samimi halkı, zengin sofraları ve doğal miraslarıyla eşi benzeri bulunmaz bir yer sunuyor. Son yıllarda özellikle Karadeniz kültürü, müzik gruplarının ve Karadeniz şarkılarının popülerleşmesiyle bir hayli çoğaldı ve bu eşsiz coğrafyanın mirası Karadeniz kültürü tüm Türkiye’ye yayıldı.

Karadeniz’in doğası, müziği ve insanları gibi yemekleri de kendine has olarak biliniyor. Karadeniz’in coğrafi yapısı ve iklim şartları bu bölgeye has yiyeceklerin karakterini belirliyor. Mısır, fasulye, karalahana, yöresel otlar ve elbette hamsi bölge mutfağına imzasını atan lezzetler arasında bulunuyor.