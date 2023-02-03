ANKARA’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI  

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ANKARA’da yüksek kesimler ile kent genelinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte; bazı vatandaşlar kartopu oynarken, buzlanma nedeniyle sürücüler trafikteki zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, önceki gün Ankara’nın merkezinde başlayan kar yağışı, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda ve ara sokaklarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

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ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ, VATANDAŞLAR HALAY ÇEKTİ

Lapa lapa yağan kar yağışı ile Ankara beyaza büründü. Kentin tarihi simgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağdığını gören vatandaşlar, evlerinin önünde kar topu oynayıp, halay çekerek karın keyfini çıkardı.

YOLDA KALAN AMBULANSI VATANDAŞLAR İTEREK KURTARDI

Yolda kalan bir ambulans, vatandaşlar tarafından iterek kurtarıldı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda ise DHA kamerasının kayda geçeceği sırada bir otomobil, ekip otosuna çarptı. Merkez istikametine seyir halinde olan 06 FA 452 plakalı otomobil aynı istikametteki trafik polislerinin olduğu ekip otosuna çarptı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrası, otomobil çekici ile park alanına götürüldü.

Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaşan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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– Halay çeken ve kayan vatandaşların görüntüsü.

– Drift yapan araçların görüntüsü.;

– Yolda kalan araçların ve ambulansın vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılması.

Haber: Umutcan ÖREN-Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, (DHA)