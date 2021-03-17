Ankara’da kar yağışı etkili oldu

ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan karla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Başkent’te sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı. Kar yağışı, kent merkezinde ve ilçelerde etkili oldu. Yer yer lapa lapa yağan kar nedeniyle özellikle yüksek kesimler beyaza büründü. Kent merkezinde de yeşil alanlar, binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, belediye ekipleri şehir içinde kar temizleme çalışması yaptı.

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