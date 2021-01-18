Ankara’da kar güzelliği

Ankara 5 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Havadan görüntülenen Başkent’te, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Başkent’te geçen perşembe günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bu sabah da etkisini sürdürdü. Beyaz örtüyle kaplanan Başkent, drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışı ile birlikte Anıtkabir, Atakule, Kuğulu Park ve Seymenler Parkında kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece, kar kalınlığı ise 5 santimetre olarak ölçüldü. Öte yandan kar yağışı sonrası ulaşımda aksaklıklar yaşanırken belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

VALİLİKTEN DON UYARISI

Önümüzdeki günlerde kar yağışının yerini soğuk havaya bırakması beklenirken, Ankara Valiliği buzlanma ve don olaylarına karşı Twitter hesabından uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde Pazartesi ve Salı günü sıcaklıkların sıfırın altında olacağı tahmin edilmektedir. Düşük sıcaklıklar ve Pazartesi gecesi muhtemel kar yağışıyla don olayı beklendiğinden trafik kazası ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz” denildi.