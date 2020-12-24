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Ankara’da kar etkili oldu

Burak TEKİN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) – ANKARA’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Başkent’te hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı kent merkezinde de etkili oldu. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ile birlikte Başkent, beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle ana arterler ve özellikle Eskişehir yolunda ulaşım yavaşladı. Polis elipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Başkentin karla kaplanması üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.

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