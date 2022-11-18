Ankara’da kamyoncu ile taksicinin inatlaşması trafikte tehlike yarattı

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Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan kamyon ve taksi sürücülerinin trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ankara’nın Etimesgut ilçesi Yeşilova mahallesi Ankara Batı Adliyesi yakınlarında meydana geldi. Trafikte seyir halindeki kamyon ve taksi sürücüsü yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti. Tehlikeli inatlaşmaya giren iki sürücü kırmızı ışıkta da geçerek, yoldaki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. iki sürücü arasında yaşanan bu inatlaşma, başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. (DHA)

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