Ankara’da kamyon minibüse çarptı: 7 yaralı

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Murat BEKMEZCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da kamyonun minibüse çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çubuk ilçesindeki Ankara Bulvarı’nda meydana geldi. Osman Z. yönetimindeki 03 VZ 256 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Veysel Ç. yönetimindeki 06 CDV 17 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastenelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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