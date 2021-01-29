Ankara’da, kadınlara zorla fuhuş yaptıran 8 kişi adliyede (2)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara’da, ailevi sorunları bulunan veya ekonomik olarak zor durumdaki kadınların çıplak görüntü ve fotoğraflarını çekerek şantajla fuhuşa zorladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 çete üyesinden 4’ü, ‘insan ticareti’, ‘fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından tutuklandı. 1’i kadın 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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