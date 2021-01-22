Ankara’da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı 

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından açılan 'Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi' tarihe ışık tutuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Kayıt altına almak, farkındalığı tekrar oluşturmak, sadece Türk bayrağı değil, dünya bayraklarının da tarihi hakkında bilgi vermek noktasında bilimsel bir zemin oluşturmak gerekiyordu. Buna inanarak bu müzeyi topluma kazandırdık" dedi.