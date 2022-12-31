Ankara’da jandarmadan ‘yılbaşı’ denetimi

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Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesinde, jandarma ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’nca, yılbaşı nedeniyle asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Ankara-Adana yolu üzerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, araçlarda ve sürücülerin üzerine arama yaptı. Denetimde, vatandaşların aranma durumunun olup olmadıkları kontrol edilirken; araçların muayenesi, sigorta kontrolleri yapıldı. Denetim, gece saatlerine kadar sürecek. (DHA)

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