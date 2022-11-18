Ankara’da jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

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- Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ve Sincan’da 16 bin 200 bandrolsüz dolu makaron ile reçetesiz satışı yasak uyuşturucu hap ele geçirdi
– Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesinde 16 bin 200 bandrolsüz dolu makaron ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Yenimahalle ilçesinde Y.A.A, M.A. ve Ü.D’nin üzerlerinde ve aracında bandrolsüz tütün bulunduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Ü.D’nin sürücülüğünü yaptığı aracı durdurularak şüphelileri yakaladı.
Aramada, 16 bin 200 bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
- Esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi
Jandarma ekipleri, Sincan’da önleyici kolluk devriyesi çalışmaları sırasında metruk binalarda bulunan Ü.A, G.A, E.K. ve F.K’nın üstünü aradı.
Aramada, 50 gram esrar ele geçirildi.
Etimesgut’ta şüphe üzerine durdurulan araçtaki M.A.K. ve R.K’nin üst aramasında ise reçetesiz satışı yasak 90 uyuşturucu hap bulundu.
Haplara el konuldu, yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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