Zehra Önen - Ayşe Jülide Özdem/ ANKARA

Ankara’nın Sakarya Caddesi üzerinde yapımı süren bir inşaatta bugün akılalmaz bir kaza yaşandı. İnşaatın alt katında çalışan bir işçinin kafasına İnşaatın üst katlarından henüz ne olduğu belirlenemeyen sert bir cismin isabet ettiği iddia ediliyor.

Olay, çevrede büyük paniğe neden oldu.

Güvenlik Önlemleri Yetersiz mi?

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Olay yerine ilk olarak çevrede bulunan yurttaşlar koştu, ardından polis ekiplerine haber verildi. Polislerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralanan işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, inşaatta yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını ve denetimsiz şekilde sürdürüldüğünü öne sürerek duruma isyan etti. “Bu inşaatta hiç mi denetim yok?” sözleriyle tepkilerini dile getiren çevre sakinleri, benzer kazaların yaşanmaması için yetkilileri göreve çağırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, iş güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığı ve molozun nasıl düştüğü araştırılıyor. Olay, inşaat sektöründe iş güvenliği uygulamalarının tekrar sorgulanmasına neden oldu.