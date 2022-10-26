ANKARA’DA İLK: YEŞİL TEMALI “GREENY GAME JAM” ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

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Bilişim sektörüne ve genç bilişimcilere desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin ilk çevreci oyun yarışmasına imza attı.

ABB iştiraklerinden Ankara İnovatif Teknoloji AŞ ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığının METU GATES, Gazi DOTT ve ODTÜ Tasarım Topluluğu iş birliği ile düzenlediği “Greeny Game Jam”, Kuzey Yıldızı TechBridge’de gerçekleştirildi.

Ankara’yı teknolojinin başkenti yapma yolunda birçok projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, açtığı teknoloji merkezleri ile tüm Türkiye’ye örnek olmayı sürdürürken bilişim sektörüne ve genç bilişimcilere destek olmaya da devam ediyor.

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ANKARA’NIN İLK YEŞİL TEMALI OYUN YARIŞMASI

ABB iştiraklerinden Ankara İnovatif AŞ ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; METU GATES, Gazi DOTT ve ODTÜ Tasarım Topluluğu ile birlikte Başkentin ilk çevreci oyun yarışmasına ev sahipliği yaptı. 21-23 Ekim tarihlerinde Kuzey Yıldızı TechBridge’de ücretsiz olarak gerçekleştirilen “Greeny Game Jam” etkinliğine; bilişim sektöründe çalışanlar ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

“GENÇLERİMİZİ HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİZ”

Aralıksız bir şekilde 3 gün süren etkinlikte; Büyükşehir Belediyesi yarışmacılara kahvaltı ve akşam yemeği imkânı sağladı. Etkinlikle ilgili bilgi veren Ankara İnovatif Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Tanju Kara, şunları söyledi:

“Bir oyun yazma yarışması. Yeşil temalı. Burada yazılımcı arkadaşlar yeşil temalı oyunlarını yazarak yarıştılar. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yaptık. Mansur Yavaş Başkan’ımızın bilişimle ilgili düşüncelerini hayata geçirebilmek için genç girişimcilere elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz.”

Yarışmanın sonunda dereceye giren 3 takıma ödüllerini veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan da “Gençleri ve bilişimi çok seven Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş’ın selamını getirdim sizlere. Gençlerimizi her zaman destekleyeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Bütün takımlarımızı tebrik ediyoruz” diye konuştu.

“BU MERKEZ İYİ Kİ YAPILMIŞ”

Greeny Game Jam etkinliğine katılan gençler, bilişim etkinliklerine destek verilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Serhat Taratorak: “Gazi Üniversitesinden katılıyorum yarışmaya. Çok güzel bir yarışma oldu. Buradaki herkes çok samimi ve sıcaktı. Ortamda çok güzel. Her şey için teşekkürler.”

-Melih Tuna: “ODTÜ’de okuyorum. İlk kez bir gamejam’e katılıyorum. Ankara’da yapılan en iyi etkinlik oldu. İlk etkinliğime böyle bir yerde katılmış olmam çok güzel. Bu tarz etkinliklere destek verilmesi çok önemli. Oyun oynamayı saçma görenler var ancak bu tarz etkinliklerle bizim desteklenmemiz çok güzel. Teşekkürler.”

-Cem Buğra Yıldız: “Böyle bir merkez iyi ki yapılmış. Gelecekteki etkinlikleri desteleyecek nitelikte. Bir fırsat kapısı olarak görüyorum. Ortam çok güzel ve rahat. Teşekkürler.”

-Yaren Çetinkaya: “Buraya ikinci gelişim, çok güzel bir ortam. Rahat ve doğayla iç içe oluşu bu tarz etkinlikler için çok uygun bir merkez. Yeşil tema bizi çok eğlendirdi. Teşekkürler.”

-Oğuz Hüseyin Kayalı: “İzmir’den katılıyorum yarışmaya. Mekânın bu kadar yeşillik içinde olması, teknolojinin yeşille iç içe geçmesi beni çok heyecanlandırdı. Yarışma ilk yeşil temalı bir yarışma. Benim için de bir ilk oldu. Her şey için teşekkürler.”