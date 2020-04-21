ANKARA Valisi Vasip Şahin, kentte ihtiyaç sahibi aileler için başlattıkları gıda yardım kampanyasında, 80 bin paket gıda kolisi oluşturduklarını söyledi. Gıda paketleri, bugün ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Ankara Valisi Şahin, Gıda İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) deposunda düzenlediği basın toplantısında, gıda yardım kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, koronavirüsle mücadele dönemi boyunca devlet olarak halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması, salgından en az etkilenmesi için her türlü tedbiri almaya gayret ettiklerini söyledi. Ramazan ayı dolayısıyla gıda yardım kampanyası başlattıklarını kaydeden Şahin, “Hem yaklaşmakta olduğumuz ramazan ayı hem de genel olarak duyulan ihtiyaçları karşılama noktasında gıda yardım kampanyası da başlattık. Gıda yardımı kampanyamızda birkaç şirketimiz bu konuyu üstlendi ve Ankara genelinde 80 bin paket gıda kolisi oluşturduk” dedi.

’30 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEMİZ VAR’

İl genelinde ihtiyaç sahibi kişilerin listesinin kendilerinde mevcut olduğunu kaydeden Vali Şahin, “Ankara’da yaklaşık 30 bin civarında ihtiyaç sahibi ailemiz var ama bu dönemde geçici olarak işini kaybeden, iş yerlerinin kapanması yahut salgın tedbirleri nedeniyle çalışmaması gereken yerlerde istihdam edilmiş vatandaşlarımız şimdi boşta kaldılar. O vatandaşlarımızdan muhtaç olanlara bu gıda paketlerinden takdim edeceğiz. Gıda yardımı paketinde devletin bütçesinden hiçbir para çıkmamıştır. Hepsi yardımseverler tarafından karşılanmıştır” diye konuştu.

Vali Şahin ayrıca Ankaralıların koronavirüs tedbirlerine riayet ettiğini belirterek, teşekkür etti.

Gıda kolilerinin bulunduğu araçlarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkıldı.