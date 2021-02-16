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Ankara’da haraç çetesine operasyon: 20 gözaltı

ANKARA’da esnafı tehdit ederek haraç isteyip, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keçiören ilçesindeki Etlik bölgesinde esnaftan tehditle haraç topladığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu suç örgütü üyelerinin, bölgedeki esnafı tehdit ederek haraç istediği, vermeyenleri darbedip, özellikle taksi durakları olmak üzere iş yerlerini kurşunladığı saptandı. Ayrıca üzerinde yüklü miktarda para bulunan kişileri takip ederek gasbeden şüphelilerin, kendilerine karşı gelenleri silahla yaraladığı belirlendi. Yapılan tüm çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerini tek tek tespit etti. Toplam 23 şüpheliye yönelik Ankara, Şanlıurfa ve Yozgat’ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 adrese yapılan baskında, 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis baskını sırasında şüphelilerden biri, yaklaşık 5 metre yükseklikteki evin balkonundan atladı. Kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 11 tabanca, 5 tüfek ve 246 fişek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerden birisinin cezaevinde olduğu belirtilirken, firari 2 şüpheli aranıyor.

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Etiketler: Ankaraharaç çetesiOperasyon
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