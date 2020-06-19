Ankara dünyadaki en eski kentlerdendir ve Ankara Kalesi de dünyanın en eski ve en iyi korunmuş kalelerinden birisidir. Ankara kalesinin tarihi geçmişi Hitit İmparatorluğuna kadar uzanmaktadır, kale tarih boyunca Roma, Bizans, Selçuklu, ve Osmanlılar tarafından da kullanılmıştır.

Ankara’nın tarihi alanları ne yazık ki geçmişte yeterince korunmamış, sanata, tarihe, geçmişe önem vermeyen yönetimler bu tarihi eserleri kaderi ile başbaşa bırakmış, çürümeye, yanmaya, yıkılmaya, yok olmaya terk etmiştir.

Milyarları uyduruk oyuncaklara, imite dinazorlara, hayali projelere gömen geçmiş AKP yönetimi Ankara’ya asıl kültür, sanat, mimari ve turizm değeri katacak, insanlığın ortak mirası eserleri koruyup, yaşatacak projelere kaynak ayırmamıştır.

Görüyoruz ki sadece bir yıldan biraz daha uzun bir süredir Mansur Başkan tarafından yönetilen Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP döneminde ihmal edilen bu eserlere artık sahip çıkmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı sayın Bekir Ödemiş’in koordinasyonu ve Mansur başkan’ın liderliği ile Ankara Kalesi içinde bulunan yaklaşık 300 tarihi ev belediyemiz tarafından orijinal halleri korunarak; yenilenmekte, güçlendirilmekte ve korumaya alınmaktadır.

Bu çok önemli bir çalışmadır, özgün halleri korunarak restore edilecek bu binalar muhakkak ki Ankara kalesine çok büyük bir değer katacaktır. Bu evlerin zamanın acımasız ve yıpratıcı koşullarında yok olup gitmesi, geri getirilmesi mümkün olmayan bir kıymet kaybı olurdu. Başta Mansur Başkan olmak üzere bu işte emeği bulunan herkesi canı gönülden kutlamak gerekmektedir.

Bir kent geçmişi, kültürü, sanatı ve mimarisi ile değer kazanır, dünyada eski kent dokusunu koruyarak milyonlarca turist çeken, bu yolla kalkınan ve zenginleşen bir çok kent vardır. Ankara bu açıdan dünyadaki en şanslı kentlerden birisidir, dünyanın en büyük ikinci Roma hamamı, Gordion, Kale, Roma tiyatrosu, Ankara anıtı ve benzeri bir çok tarihi eseri barındırmaktadır. Dahası kalenin hemen yanında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi dünyadaki en seçkin müzeler arasında yer alır, özgün koleksiyonlarında Anadolu’da bulunan arkeolojik eserler Paleolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar, kronolojik bir sırayla sergilenmektedir.

Ankara’nın sahip olduğu tarihi eserler; emsalsizdir, biriciktir; dünya uygarlık, kültür ve sanat eserleri arasında çok önemli bir yere sahiptirler.

Turizm özelikle de kültür ve sanat turizmi bir kente çok ciddi kaynak, kazanç ve zenginlik sağlar. Deniz, kum güneş bir çok yerde vardır, isteyen istediği kente imite oyuncaklar da kurabilir, lakin insan uygarlığına ait bu kadar önemli ve herkesin görmek isteyeceği, görmeye doyamayacağı eserler çok az yerde bulunur. Bu eserlerin kıymetini bilmek, korumak ve yaşatmak hem insanlığa karşı bir yükümlülüğümüzdür ve hem de kentimize zenginlik ve bol kazanç getirecek bir iştir.

Ankara’da çılgın projeler ile uğraşmaya, hesapsız kitapsız milyarları harcamaya gerek yoktur, projenin iyisi çılgın olanı değil, akıllı olanıdır! Ankara’da turizm, sanat ve kültür faaliyetlerini geliştirmek için sahip olduğumuz tarihi eserleri onarmak, korumak, tanıtmak, ziyarete ve kullanıma açmak en doğru ve en akıllıca projedir.

Sadece antik dönemlerden kalma eserler değil, Cumhuriyet tarihimizin bir çok önemli eseri de Ankara’da bulunmaktadır. Bu eserleri vatandaşlarımıza ve özellikle de çocuklarımıza tanıtmalı, anlatmalı, öğretmeliyiz.

Ankara Cumhuriyet’in hafızası ve kurucu değerlerin simgesidir, Cumhuriyet dönemine ait bir çok simge bina, anıt ve eser bu kentte bulunmaktadır. Özelikle Ulus meydanından Kızılay’a uzanan bulvarın her iki yanı çok yüksek sanat ve mimari değer taşıyan simge binalar ile doludur. Bu bulvarı ve burada bulunan eserleri gözümüz gibi korumalı, gelecek nesillere sapasağlam intikal ettirmeliyiz.

Gelişen kent dokusunun eskiye zarar vermesine, eskiyi zedelemesine, tarihi eserleri gölgede bırakmasına asla izin verilmemelidir, imar planları yapılırken en önemli husus bu olmalıdır.

Hacı Bayram Camii’nin etrafındaki bu muhteşem eseri gözlerden saklayan yapılanmalar gibi inşaatlara kesinlikle izin verilmemelidir. Bu arada hatırlatmak isterim Hacı Bayram Camiinin temellerine su sızdırarak, çürüten, zemin mekaniğini olumsuz etkileyen ve Dünya Mirası listesinde bulunan Ankara Anıtında tahribata neden olan süs havuzu da ordan derhal kaldırılmalı ve fıskiyeler mutlaka acilen kapatılmalıdır. Mehmet Tuncer Hocanın sözü ile Hacı Bayram çevresindeki gibi sahte, betonlaşmış bir çevre (yeni-tarihi eserler) oluşturulmamasını da diliyorum.

Ayrıca, Milli Mücadelemizin en önemli cephesi Sakarya Meydan Savaşı’nın geçtiği Polatlı civarında da çok önemli kalıntılar bulunmaktadır. Unutmayalım ki Kurtuluş savaşımızın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesidir.

Burada bulunan Basri Kale mevzileri Türk ordularının Anadolu içlerinde düşmanı durdurduğu son noktadır, ordularımızın Viyana bozgunu ile başlayan geri çekilmesi en son bu noktaya kadar varmış ve düşman bu noktada Mustafa Kemal Paşa tarafından durdurulmuştur. Bu nokta Türk tarihi ve Cumhuriyetimiz açısından çok önemlidir. POTA Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi burada çok önemli çalışmalara imza atmaktadır. Başkanı Sayın Kadim Koç’un çok büyük gayreti ve emeği vardır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’de destek verirse buradaki birçok eser daha kurtarılıp, korunabilir, tarihimizin insanlarımıza anlatılması, tanıtılması mümkün olur. Mansur Başkan’ın Polatlı’da bulunan eserlere de el atmasını, buradaki çalışmalara daha da fazla destek vermesini bekliyoruz.

Özellikle Polatlı’da bulunan Mustafa Kemal’in kullandığı Karargah binasının metruk haline derhal bir çözüm üretilmeli ve artık bu ayıba bir son verilmelidir.

Başta Mansur Başkan olmak üzere kentimize itibar ve zenginlik katacak böyle projelerde emeği geçen herkese kadim bir Ankara’lı olarak çok çok teşekkür ediyorum.