Ankara’da göller ve havuzlar buz tuttu

Burak TEKİN-Harun ÖZALP-Mehmet DEMİR/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da etkili olan soğuk hava nedeniyle Mogan Gölü’nün yüzeyi kısmen buz tuttu. Kentin simgelerinden Kuğulu Park ise dondu.

Türkiye’de dün gece mevsimin en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Ankara kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Gölbaşı’nda bulunan Mogan Gölü’nün yüzeyi kısmen buz tuttu. Şehrin simgesel yerlerinden olan Kuğulu Park’taki havuz ise tamamen buzla kaplandı. Havuzdaki fıskiyelerin altında büyük buz kalıpları oluştu. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Kuğulu Park’ta gezen Zeki Polat, “Ben ilk defa arabanın camlarının içten donduğunu gördüm. Kuğulu Park’ı daha önce de gördüm; ama bu kadar buz tuttuğunu görmemiştim” dedi.

Kuğulu Park’ta köpeğini gezdiren Gamze Polat ise, “Eskiden kışın çok soğuk olduğunu hatırlıyorum. Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle sıcaktı, Ankara’nın kışına benzemiyordu. O yüzden şu anki soğuk havanın normal olduğunu düşünüyorum. Kuğulu Park’ı da kar altında görmüştüm ama bu şekilde donduğunu ilk defa görüyorum” diye konuştu.

EN SOĞUK BOLU OLDU

Öte yandan Türkiye’nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları sıfırın altında seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, dün gece Türkiye’nin en soğuk ili eksi 32 derece ile Bolu oldu. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde hava sıcaklığı eksi 24.7, Sivas’ın İmranlı içesinde eksi 24.1, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde eksi 23.8, Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde eksi 23, Bursa’nın İnegöl ilçesinde ise eksi 22 derece olarak ölçüldü.

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