Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 aydır yürütülen soruşturma kapsamında fuhşa teşvik eden, aracılık yapan ve yer temin eden çete üyeleri belirlendi. Hazırlıkların ardından, 8 eğlence mekanı ve 4 otele düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandığını beyan eden 51 kadın koruma altına alındı. Mühürlenen eğlence mekanları ve otellerin, faaliyet ruhsatları iptal edilirken, gözaltındaki 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA Ajansı